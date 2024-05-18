Федун строчкой из песни отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун строчкой из песни отреагировал на тот факт, что капитан и защитник клуба Георгий Джикия покинет команду после завершения сезона-2023/24. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Надеюсь, он еще продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдет себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста. Все в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе», — заявил Федун.

«Спартак» официально объявил об уходе Джикии 18 мая. Всего футболист сыграл за красно-белых 214 матчей и забил пять голов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее стало известно, когда пройдет церемония проводов Джикии из «Спартака».