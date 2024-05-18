В подконтрольной Украине части ДНР произошли взрывы

В городе Славянске в ДНР произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел около 11:00 в субботу, 18 мая, в микрорайоне Черевковка. Через этот населенный пункт идет дорога на Краматорск.

В этот же день взрывы произошли в Харькове.

Два объекта энергетической инфраструктуры на Украине были поражены в ночь на 18 мая.

Накануне мощный взрыв произошел в поселке Дачное в Одесской области после удара Вооруженных сил РФ по воинской части. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.