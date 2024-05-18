Подозреваемый в покушении на премьера Словакии признал вину

Писатель Юрай Цинтула, которого подозревают в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину перед судом. Об этом сообщил новостной портал RTVS.

В сообщении уточнили, что признание 71-летний литератор сделал на первом заседании суда, где рассматривается ходатайство прокуратуры об аресте обвиняемого. Подозреваемый со среды, 15 мая, находится в предварительном заключении.

До этого стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании, однако его состояние остается серьезным, что не позволяет медикам перевести главу словацкого кабмина в больницу в Братиславе.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в Кремле ответили, усилили ли охрану Владимира Путина после покушения на Фицо.