Пожар на подстанции в Новороссийске ликвидирован

Пожар на подстанции «Кирилловская» в Новороссийске ликвидирован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«Пожар ликвидирован», — отметили в пресс-службе.

Чтобы ликвидировать возгорание, привлекали 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Также сообщалось, что обеспечение электричеством жителей Новороссийска, нарушенное утром 18 мая из-за возгорания на подстанции «Кирилловская», восстановили.

До этого глава города Андрей Кравченко заявил, что из-за возгорания на подстанции осталось без света 26 тыс. жителей. Мэр пообещал, что в ближайшее время свет вернется в дома 20 тыс. жителей.

По словам мэра, причины пожара устанавливают. Сообщение о пожаре на электроподстанции в населенном пункте Гайдук под Новороссийском поступило в 8:29.

Произошло загорание масленого трансформатора, огонь охватил площадь 25 м. кв. Угрозы распространения огня не было. В тушении возгорания задействовали 16 человек и четыре единицы техники.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.