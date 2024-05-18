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Ученые объяснили, почему у людей нет третьего века

The Conversation: третье веко исчезло у людей в ходе эволюции за ненадобностью

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Британские ученые из Бристольского университета объяснили, почему человек лишился третьего века, хотя оно сохранилась у многих видов животных. Статья опубликована в научно издании The Conversation.

Третье веко представляет собой складку конъюнктивы — тонкой влажной мембраны, покрывающей открытые белки глаза. Оно встречается у многих видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб.

Как показали исследования, эта складка функционирует так же, как верхнее и нижнее веко — защищает глаза и удаляет попавший в них мусор. Кроме того, третье веко распределяет слезы по поверхности глазного яблока, предотвращая его высыхание.

Лучше всего третье веко развито у животных, обитающий в условиях с большим количеством пыли. Например, верблюды с его помощью могут идти через песчаную бурю, не закрывая глаза полностью.

Африканским трубкозубам третье веко помогает сохранять зрения, когда они роются в земле в поисках насекомых.

В водной среде третье веко выполняет схожие функции, давая ламантинам, некоторым видам акул и другим морским обитателям возможность ориентироваться под водой.

У птиц дополнительная складка предохраняет глаза от резких потоков воздуха. Особенно это актуально для хищных пернатых, таких как соколы или совы. Дятлы используют третье веко в качестве защитных очков, предохраняющих мягкие ткани от попадания опилок при долблении ствола.

В то же время люди наряду с большинством приматов лишились этой полезной особенности в ходе эволюции из-за того, что полноценное третье веко перестало быть востребованным.

Глаза человека реже повреждаются в ходе охоты, соперничества и окружающих условий. Кроме того, наши глаза способны очень быстро распознавать угрозу и рефлекторно закрываться.

Однако третье веко не исчезло полностью у людей. Оно сохранилось в виде остатка, называемого plica semilunaris, который выглядит как складка в форме полумесяца в углу глаза.

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