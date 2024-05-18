Футбольные ворота рухнули на школьника во Владикавказе

В Северной Осетии девятилетний мальчик госпитализирован после падения на него футбольных ворот. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел во Владикавказе во дворе жилого дома по Железнодорожному переулку. На девятилетнего мальчика, игравшего на детской площадке, рухнули металлические футбольные ворота. Ребенок получил перелом стопы, ему потребовалась медицинская помощь.

По факту травмирования несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, устанавливаются лица, ответственные за состояние детской площадки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что ростовские хирурги городской больницы №20 спасли школьницу, получившую травму во время катания на качелях. 11-летняя девочка поступила в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота. Школьница рассказала, что упала с качелей на детской площадке. В ходе обследования медики выявили у нее разрыв селезенки. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.

Ранее на Урале ребенка на скорой забрали с детской площадки.