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Российским школьникам расскажут о действиях при обнаружении БПЛА

Кравцов: на уроках детям расскажут, что делать при обнаружении беспилотника

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Shutterstock

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС сообщил, что порядок действий в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет включен в общероссийский урок «Разговоры о важном».

В понедельник, 20 мая, с 10 часов местного времени во всех школах будут проходить учения.

«И будет проходить урок, тематика будет включена в урок «Разговоры о важном», который пройдет во всех школах страны для первых — одиннадцатых классов», — добавил он.

В феврале Кравцов сообщал, что в школах России планируется проводить выездные сборы для учеников в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Уроки будут проводить в том числе участники СВО, у которых есть профильное педагогическое образование.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что патриотическое воспитание охватит более двух третей российских детей до конца года.

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