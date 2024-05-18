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В Пермском крае загорелась ферма с животными

При пожаре на ферме в Пермском крае эвакуировали 170 животных

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Пермском крае произошел пожар на площади более 1100 квадратных метров на ферме в деревне Федотово. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС в своем Telegram-канале.

«На пожаре эвакуировано 170 коров, пострадавших нет... Время ликвидации горения в 03:05 (01:01 по московскому времени)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

До этого сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Магнитогорске Челябинской области. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Уточняется, что к месту пожара направили сотрудников испытательной пожарной лаборатории. Отмечалось, что возгорание случилось на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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