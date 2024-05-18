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В США назвали имя теневого кардинала Украины

WP: теневым кардиналом Украины может быть Андрей Ермак

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Теневым кардиналом Украины может быть близкий друг президента Владимира Зеленского и глава его администрации Андрей Ермак. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей украинской и западной дипломатии.

По данным издания, на Западе могут не знать, кто принимает решения в Киеве.

В том числе сторонники Ермака из числа нынешних и бывших украинских чиновников и депутатов, а также иностранных дипломатов, заявили, что он обладает чрезвычайно широкими полномочиями в сфере управления и внешних коммуникаций, говорится в статье. Ряд из них утверждают, что Ермак даже решает, кто из чиновников может выезжать за пределы Украины.

Критики Ермака отметили, что он задвинут на второй план МИД, вмешивается в принятие военных решений, а также выступает посредником в ключевых сделках с партнерами, включая США. Однако, за эту работу должен отвечать Зеленский.

16 мая сообщалось, что Международная рабочая группа по санкциям против России, которой руководят Ермак и американский дипломат, экс-посол США в Москве Майкл Макфол, представила новый «План действий» по усилению санкционного давления на РФ.

Ранее экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что Украиной управляет Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб.

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