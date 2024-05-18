У берегов Румынии затонуло судно под флагом Танзании

Судно Mohammad Z под флагом Танзании затонуло у берегов Румынии, военным и сотрудникам Пограничной полиции удалось спасти из воды восемь моряков, еще трое пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС Румынии.

«Навигационная авария произошла сегодня утром в 26 морских милях от острова Святого Георгия. Поисково-спасательная операция, координируемая Морским центром спасения при ВМС Румынии, идет полным ходом после того, как затонул корабль Mohammad Z», – говорится в сообщении.

По данным пограничников, сигнал о бедствии поступил около 4:00 (совпадает с мск). В район аварии были направлены три корабля ВМС, а также два судна Пограничной полиции. Позже к спасательной операции присоединились два коммерческих судна.

Отмечается, что на борту Mohammed Z находились 11 членов экипажа, 9 граждан Сирии и 2 гражданина Египта. Продолжаются поиски трех пропавших без вести членов экипажа, которые являются гражданами Сирии.

Причина происшествия пока неизвестна. Для установления причин возбуждено уголовное дело.

18 мая сообщалось, что неизвестные атаковали судно у берегов Йемена. Капитан отметил, что судно получило незначительные повреждения.

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