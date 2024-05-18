Такер Карлсон назвал безумными заявления на Западе о Путине

Американский журналист Такер Карлсон назвал безумием слова западных политиков о том, что Россия якобы стремится «захватить» Европу. Свое мнение он выразил в эфире программы The Tucker Carlson Show.

«Это абсурд. У него (у Путина. — Прим. ред.) самая большая страна в мире. И он хочет еще больше территорий? Не думаю так. Это безумие», — подчеркнул журналист.

До этого журналист-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявлял, что при нынешнем кризисе в Западной Европе все еще присутствуют попытки играть на «русской карте», говоря о том, что РФ «захватит» Прибалтику и в конечном итоге дойдет до Португалии.

В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью Карлсону заявлял, что все заявления о «российской угрозе» представляют собой «страшилки для обывателей», в действительности же у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». В ответ на вопрос о возможности направить войска в польское государство президент ответил, что это возможно только в случае, если Польша нападет на РФ. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше прокомментировали слова Путина об отсутствии территориальных претензий к стране.