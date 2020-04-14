В УПЦ призвали забыть об «охоте на ведьм» из-за карантина в Киево-Печерской лавре

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В Украинской православной церкви (УПЦ) призвали СМИ и общественные силы не нападать с критикой на церковь и не обвинять ее в несоблюдении санитарных норм, передает РИА «Новости».

В понедельник, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закрытии Киево-Печерской лавры из-за вспышки коронавируса, затронувшего более 90 человек.

Известно, что в Лавре скончались два насельника. В настоящее время в монастырь направлены медики для проведения тестов на коронавирус.

«К сожалению, болезнь никого не обходит стороной... Никто не застрахован от вируса», — сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Он также призвал не нагнетать «искусственную истерию» в связи с распространением вируса.

По словам митрополита, все насельники уже прошли необходимое медицинское обследование.

«В свете этого как-то странно и даже чисто по-человечески некрасиво выглядят попытки некоторых сил устроить самую настоящую «охоту на ведьм», — подчеркнул он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,9 млн случаев заражения.

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