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Трансляция инаугурации Путина начнется в полдень 7 мая

«Россия-1»: трансляция инаугурации президента Путина начнется в 12:00 мск 7 мая

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Трансляция инаугурации Путина начнется в 12:00 мск 7 мая. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-1».

«Церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Прямая трансляция 7 мая в 12:00 по московскому времени на канале «Россия»», — сообщили в эфире.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли новации в церемонии инаугурации главы государства, которая предварительно запланирована на май.

По словам Пескова, данная церемония в целом достаточно прописанная и стандартная. Поэтому в Кремле будут следовать этой церемонии.

Незадолго до этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.

Ранее была названа страна, которую Путин посетит первой после своей инаугурации.

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