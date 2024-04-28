Россиянин сбросил двухлетнюю дочь из окна здания вокзала и попал под поезд

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на малолетнего ребенка, двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Барнауле. Мужчина находился в здании вокзала вместе со своей двухлетней дочерью, в какой-то момент он сбросил ребенка из окна второго этажа. Девочка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

Отец пострадавшей попытался скрылся с места происшествия, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд, мужчина госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Казани 35-летний мужчина в состоянии опьянения выкинул с пятого этажа двухлетнюю дочь, спасая ее от несуществующего пожара. Ребенка поймал водитель грузовика, который проезжал мимо и услышал детский плач. Мужчину задержала полиция, девочку госпитализировали — у нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве иностранец схватил ребенка за горло и пытался сбросить с третьего этажа.