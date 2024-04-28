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Запад предупредили о «бесконечных» судах в случае конфискации активов РФ

Песков: зарубежные инвесторы перестанут доверять Западу при изъятии активов РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия будет «бесконечно» отстаивать свои интересы, в том числе в судах, если Запад все же решится конфисковать российские активы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Видеофрагмент интервью опубликован в Telegram-канале корреспондента «России 1».

«Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом плане», — сказал Песков.

Он также отметил, что страны, которые держат деньги на Западе, в случае конфискации активов РФ начнут «10 раз думать» перед тем, как вкладывать туда свои деньги — исчезнет надежность. По словам Пескова, она исчезает за одну ночь, за одно «глупое, непродуманное решение», а восстанавливается десятилетиями.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признал, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на принятый в США закон о конфискации российских активов. Все из-за того, что у РФ нет значимого количества американского государственного имущества, включая финансы, права и иные активы страны.

В связи с этим Медведев призвал к асимметричном ответу.

Ранее Набиуллина рассказала о последствиях конфискации золотовалютных резервов России.

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