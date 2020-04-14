Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Как стало известно, штаб прогнозирует дефицит коечных мест в ранее перепрофилированных городских госпиталях.

Там отметили, что после того, после окончания данного срока всего в больницах департамента здравоохранения Москвы будет размещено около «21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России COVID-19 заразились более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов.

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