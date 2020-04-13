Лукашенко призвал пациентов с коронавирусом бороться за свои жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов с коронавирусом бороться за свои жизни, сообщает РИА «Новости».
«В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки», — сказал глава государства.
Он также отметил, что его интересует ситуация в здравоохранении не только с новой инфекцией, но и другими заболеваниями. Президент обратил внимание на важность обеспечения полноценного лечения всем пациентам, а не только больным COVID-19.
В Белоруссии зафиксировано 2929 случаев заражения коронавирусом, 203 выздоровели, 29 умерли.
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