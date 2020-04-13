Число зараженных коронавирусом в России возросло на 2558
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Число зараженных коронавирусом в России возросло на 2558 в 62 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Из них в Москве — 1355, в Подмосковье — 495, в Санкт-Петербурге — 121.
Таким образом, всего в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах.
Число летальных случаев за сутки увеличилось на 18, до 148.
Всего за все время выздоровели 1470 человек.
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