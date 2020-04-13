Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса

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Генеральная прокуратура России обнаружила ложные сообщения о «сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте» и потребовала заблокировать к ним доступ. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Недостоверные материалы выявлены прокурорами в Башкирии, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областях.

Отмечается, что в них содержится заведомо ложная информация, которая противоречит официальным данным.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этим сообщениям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 15 770 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.

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