Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса
Генеральная прокуратура России обнаружила ложные сообщения о «сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте» и потребовала заблокировать к ним доступ. Об этом сообщает Генпрокуратура.
Недостоверные материалы выявлены прокурорами в Башкирии, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областях.
Отмечается, что в них содержится заведомо ложная информация, которая противоречит официальным данным.
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этим сообщениям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 15 770 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.
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