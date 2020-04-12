Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

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Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

Температура на 2-4 градуса ниже нормы ожидается в ближайшие дни в Ставропольском крае, Ростовской области и Краснодарском крае, отметил Вильфанд.

По прогнозу синоптиков, 12 апреля температура в этих регионах будет на 2 градуса ниже нормы, 13 апреля – на 4 градуса, 14 и 15 апреля приблизится к норме, после чего 16 апреля вновь опустится на 4 градуса.

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