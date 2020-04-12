Почти 180 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии

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Почти 180 граждан России покинули Японию вывозным рейсом Токио-Москва, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.

Рейсом авиакомпании «Аэрофлот» вылетели 179 россиян, большая часть из них проживает в Москве и Московской области, говорится в сообщении посольства. Отмечается, что еще около 400 российских граждан остаются в Японии из-за ограничения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса нового типа.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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