Трамп раскритиковал NYT за публикацию о европейском происхождении COVID-19

Президент США Дональд Трамп подверг критике статью газеты The New York Times, в которой говорилось о том, что большинство случаев коронавируса нового типа COVID-19 поступило в Нью-Йорк из Европы, а не из Азии. Об этом он написал в своем Twitter.

Он выразил мнение, что такая публикация обоснована стремлением издания вернуться в Китай.

«Что провальная New York Times получила за это? Есть ли какие-либо названные источники? Их недавно выкинули из Китая, как собак и, видно, они хотят вернуться,» — написал Трамп.

Ранее МИД Китая досрочно отозвал аккредитацию корреспондентов ряда американских изданий, в том числе The New York Times. Таким образом, КНР ответила на введенный госдепом США лимит на количество сотрудников в американских бюро китайских государственных СМИ. Однако сам Вашингтон заявил, что пошел на этот шаг из-за препятствования китайских властей работе СМИ на территории страны.