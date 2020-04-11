В Совфеде оценили введение пропускного режима в Москве

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В Совфеде оценили решение столичных властей ввести цифровые пропуска на передвижение в Москве. Об этом сообщает RT.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев поддержал введение пропускного режима с 15 апреля, а также добавил, что все предпринимаемые меры уместны, »«если не являются радикально запретительными».

Он отметил, что возможность оформить пропуска появится на сайтах госуслуг уже с 13 апреля.

Сенатор подчеркнул, что при нынешней эпидемиологической ситуации велика опасность заражения для всего общества, поскольку в России не пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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