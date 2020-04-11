Власти Тамбовской области заявили о новых случаях заражения COVID-19
Власти Тамбовской области рассказали об увеличении числа зараженных коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
За сутки в регионе подтвердились семь новых случаев заражения. Среди них пять мужчин и две женщины в возрасте от 30 до 55 лет.
Всего в Тамбовской области положительные анализы на коронавирус установлены у 40 жителей, из которых шесть человек излечились от заболевания.
С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 22 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Количество патрулей Росгвардии увеличат в Подмосковье
— Назван самый COVID-инфицированный город Подмосковья
— В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 22,5 тысячи