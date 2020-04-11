Власти Тамбовской области заявили о новых случаях заражения COVID-19

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Власти Тамбовской области рассказали об увеличении числа зараженных коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

За сутки в регионе подтвердились семь новых случаев заражения. Среди них пять мужчин и две женщины в возрасте от 30 до 55 лет.

Всего в Тамбовской области положительные анализы на коронавирус установлены у 40 жителей, из которых шесть человек излечились от заболевания.

С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 22 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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