Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

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Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания. Об этом в фильме «Опасный вирус-2» на канале «Россия 1» рассказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

Он отметил, что в течение 2 — 3 месяцев произойдет снижение числа заболевших, что поспособствует отмене мер по самоизоляции.

«Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги <...> В результате мы снова столкнемся с эпидемией», — добавил Шульц.

Вирусолог выразил мнение, что из-за этого в течение года властям придется систематически повторять периоды введения ограничительных мер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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