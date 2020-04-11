Росгвардия повысит число патрулей в Москве из-за новых мер против COVID

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Росгвардия повысит число патрулей в Москве после усиления ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по столице.

Отмечается, что количество росгвардейцев на улицах города увеличится из-за ужесточения ограничительных мер.

По данным ведомства, с сотрудниками подразделений столичного главка проведут профилактические беседы.

«Увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу взаимодействии с сотрудниками полиции», — уточнили в Росгвардии.

Правоохранители будут проверять граждан, выяснять причину нарушения режима самоизоляции.

По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.

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