Росгвардия повысит число патрулей в Москве из-за новых мер против COVID
Росгвардия повысит число патрулей в Москве после усиления ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по столице.
Отмечается, что количество росгвардейцев на улицах города увеличится из-за ужесточения ограничительных мер.
По данным ведомства, с сотрудниками подразделений столичного главка проведут профилактические беседы.
«Увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу взаимодействии с сотрудниками полиции», — уточнили в Росгвардии.
Правоохранители будут проверять граждан, выяснять причину нарушения режима самоизоляции.
По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.
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