Мурашко: россияне не прочувствовали связанную с мерами по COVID-19 ответственность

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции, передает ТАСС.

Он также считает, что жители страны не прочувствовали полноту введенных из-за пандемии мер.

«У них пока нет общего осмысления ситуации», — заключил Мурашко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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