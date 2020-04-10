В Москве трое мужчин в подвале изнасиловали женщину

В Москве полиция задержала трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании 41-летней женщины в подвале, пишет местное СУ СК.

Отмечается, что вечером 7 апреля три злоумышленника 1995, 1996 и 1998 годов рождения подкараулили продавщицу и изнасиловали ее.

В задержании принимали участие 10 полицейских. Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых.

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