В Москве трое мужчин в подвале изнасиловали женщину
В Москве полиция задержала трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании 41-летней женщины в подвале, пишет местное СУ СК.
Отмечается, что вечером 7 апреля три злоумышленника 1995, 1996 и 1998 годов рождения подкараулили продавщицу и изнасиловали ее.
В задержании принимали участие 10 полицейских. Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых.
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