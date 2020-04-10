Еще 12 детей заразились коронавирусом в Подмосковье

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Из 182 новых заразившихся коронавирусом в Московской области, 12 — несовершеннолетние, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса Подмосковья в своем официальном Telegram-канале.

По информации штаба, большинство заболевших приходится на возрастную группу от 18 до 45 лет — 77 человек, еще 56 — люди от 46 до 64 лет. На пожилых людей старше 65 приходится 37 случаев заражения.

В настоящий момент на территории области зафиксировано 930 человек, больных COVID-19. Умерли 13 человек, 69 пациентов выписаны после выздоровления.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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