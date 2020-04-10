Роспотребнадзор: четверь всех заболевших COVID-19 не имеют симптомов

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти у 25% зараженных коронавирусом не наблюдается симптомов инфекции, и она не прогрессирует в организме, сообщает «Интерфакс».

«Мы сейчас видим большое количество людей, у которых мы определяем вирус, но у них нет симптомов <...> это люди, у которых нет симптомов совсем, и потом заболевание не развивается», — сказала Попова.

Она также рассказала, что похожую картину дает и западная практика борьбы с заболеванием, когда большинство случаев заражения протекают не в тяжелой форме.

«Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% не дают», — добавила Попова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,6 млн случаев заражения.

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