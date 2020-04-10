Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе

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Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова приводит Jперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В последние дни в Москве увеличивается число госпитализаций, растет количество пациентов с тяжелым течением болезни и коронавирусной пневмонией, отметила вице-мэр.

«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», – заявила Ракова.

На данный момент общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Москве составляет 7822. Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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