Работодателям рекомендовали ограничить выход сотрудников на обеде из-за COVID-19

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Роспотребнадзор рекомендует работодателям ограничить выход сотрудников на территорию организации во время перерывов на обед и отдых из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ограничение... перемещения на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отсутствия столовых для работников необходимо выделить отдельную комнату с оборудованной раковиной для мыть рук, также должны быть антисептики.

При этом за рабочим столом есть запрещается.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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