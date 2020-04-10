СК возбудил дело после сноса памятника маршалу Коневу в Праге

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Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье о публичном осквернении символов воинской славы России, говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие воспринимает действия пражских властей как «грубое нарушение» обязательства Чехии в рамках двусторонних договоренностей с Россией и демонстрацию пренебрежения «общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Посольство России в Праге также выразило МИД Чехии решительный протест против демонтажа памятника.

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