СК возбудил дело после сноса памятника маршалу Коневу в Праге
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по статье о публичном осквернении символов воинской славы России, говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие воспринимает действия пражских властей как «грубое нарушение» обязательства Чехии в рамках двусторонних договоренностей с Россией и демонстрацию пренебрежения «общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».
3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Посольство России в Праге также выразило МИД Чехии решительный протест против демонтажа памятника.
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