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В США сочли, что Китай пересек красную линию Байдена

WSJ: Китай пересек красную линию Байдена в отношении поддержки ВПК России

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Global Look Press

Китай пересек красную линию президента США Джо Байдена в отношении развития связей Пекина и Москвы и поддержки КНР военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Китай пересек красную линию Байдена в отношении Украины… Байден провел свою красную линию 18 марта 2022 года… Байден сказал, что он позаботился о том, чтобы китайский президент понял, что тот «подвергнет себя серьезной опасности» и поставит под угрозу экономические связи Китая с США и Европой, если он материально поддержит войну России», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в течение 2022 года «Пекин был осторожен» и избегал пересечения красной линии США, однако впоследствии, как пишет газета, «китайцы, вероятно, решили, что бахвальство Байдена было блефом».

Прошлый год, по оценке издания, оказался переломным с точки зрения углубления экономических связей России и Китая. В США обнаружили, что «поддержка Китаем российского военного производства резко возросла с начала 2023 года».

Подчеркивается, что администрация Байдена обдумывает потенциальные издержки введения санкций в отношении крупных китайских банков и других системно значимых компаний.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что во время его визита в Китай позиция Соединенных Штатов о недопустимости поддержки России была услышана.

Ранее большинство американцев назвало TikTok инструментом влияния Китая на США.

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