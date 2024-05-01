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Онколог излечила беременную россиянку от рака нестандартным способом

Онколог из ЯНАО излечила от рака беременную двойней нестандартной химиотерапией

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Дозоуплотненный режим химиотерапии, ранее не применявшийся в России для беременных, позволил излечить от рака беременную двойней женщину. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова.

39-летняя Наталья из Перми узнала о своем раке молочной железы, когда была беременна двойней. Она решила не прерывать беременность, поэтому онкологи Елена Куликова и Анастасия Пароконная применили специальный дозоуплотненный режим химиотерапии. Ранее он не использовался в России для лечения беременных.

«Коллегиальное решение международного консилиума врачей позволило нам пройти этот путь без риска для здоровья будущих малышей. Благодаря комбинированному подходу и неизменной поддержке близких, особенно ее сестры, Наталья успешно прошла лечение», — рассказала Куликова.

До этого тюменские хирурги провели редчайшую операцию на открытом сердце пожилой пациентки. В мировой практике подобных случаев было около 20.

Ранее ученые нашли связь между раком и артритом.

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