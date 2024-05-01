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Гитарист «Коррозии металла» рассказал об условиях содержания после задержания

Гитарист «Коррозии металла» Рэм Санчез сообщил о тяжелых условиях содержания

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КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА/VK

Член «Коррозии металла», гитарист Рэм Санчез сообщил о тяжелых условиях содержания в камере, куда его и бас-гитариста группы поместили после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород | Новости NN.RU».

«Курорт» включал в себя терапию больного плечевого сустава левой руки на мягчайшем бетонном полу и теплейшей железной лавке в прекрасных казенных номерах, предоставленных нам почти бесплатно», — рассказал Рэм Санчез.

По словам музыканта, ему и членам музыкального коллектива несколько раз отказывали в возможности сходить в туалет, а также предоставить питьевую воду. Музыкантов также лишили телефонов, а барабанщик группы, по словам Санчеза, при задержании был сильно избит.

До этого барабанщик рок-коллектива «Коррозия металла» Марк Бейгун покинул группу после того, как его ударили тяжелым предметом по голове во время облавы на концерте в Нижнем Новгороде.

Ранее Зарубина заявила о желании иностранного агента Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) вернуться в Россию.

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