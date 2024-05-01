Стало известно, когда в Грузии проголосуют по закону об иноагентах в 3-м чтении

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент планирует принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении через две недели, а затем преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, что после голосования в третьем чтении, спустя четыре недели, должна состояться процедура преодоления вето, которое обещала наложить президент Грузии на законопроект об иностранных агентах в случае его принятия.

До этого политолог Васо Капанадзе заявил, что процесс дискуссий относительно принятия закона об иноагентах в Грузии не будет проходить спокойно, однако в конечном счете закон будет принят.

1 мая в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект об иностранных агентах, произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа, из-за которых пострадал глава оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Ранее мэр Тбилиси высказался против дестабилизации страны беспорядками.