Стало известно о состоянии адвоката Пашаева после ранения в зоне СВО

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП, ждет месяц лечения после ранения в зоне СВО. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что после лечения его ждет реабилитация. Мужчина до сих пор говорит с трудом. По словам его супруги Алены, сейчас бывшего адвоката ждет перевод из Макеевки в другую больницу.

До этого Пашаев прокомментировал свое ранение в зоне СВО.

По словам адвоката, он получил ранение в результате удара беспилотника ВСУ по месту расположения его подразделения под Угледаром.

«Сейчас я в больнице, мне трудно говорить, врачи оказывают мне помощь», — рассказал он.

В сентябре 2020 года Пашаев был лишен статуса адвоката после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова. Это было четвертое «изгнание» в карьере юриста. В сентябре 2022 года Пашаев сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии. Однако уже в октябре Федеральная палата адвокатов сообщила о «прекращении статуса».

Ранее Пашаева заметили на фронте вместе с Блиновским.