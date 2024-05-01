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В правительстве Грузии заявили о пользе закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе: закон об иноагентах ускорит евроинтеграцию Грузии

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Global Look Press

Закон об иноагентах только ускорит евроинтеграцию Грузии. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

»[Благодаря принятию закона об иноагентах] евроинтеграция [Грузии] ускорится. Потому что если мы избежим даже мысленных революционных процессов, это только ускорит евроинтеграцию», – заявил Кобахидзе.

До этого политолог Васо Капанадзе выразил мнение, что процесс обсуждения закона об иноагентах в Грузии не будет проходить спокойно, однако в конечном счете закон будет принят.

1 мая в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где обсуждался проект закона об иностранных агентах, произошла потасовка между представителями правящего большинства и оппозиции.

Накануне грузинские парламентарии приступили к рассмотрению закона об иноагентах.

Ранее мэр Тбилиси высказался против дестабилизации страны беспорядками.

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