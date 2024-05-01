Врач рассказала, как повысить скорость метаболизма

Повысить скорость метаболизма и облегчить похудение можно с помощью богатых белком продуктов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Марина Копытько.

Белковые продукты (яйца, мясо, бобовые), вода, витамины группы В (содержатся в отрубях, злаках, фисташках), специи (кориандр, корица, паприка, перец) помогают повысить скорость метаболизма. Однако одного питания для этого мало: нужны физические нагрузки — регулярные тренировки и 10-12 тысяч шагов в день.

Врач добавила, что людям с заболеваниями ЖКТ нужно быть крайне осторожными со специями, так как они могут привести к обострению гастрита, язвы, желчнокаменной болезни.

До этого терапевт рассказала, что хлеб можно есть во время диеты. Однако лучше выбрать цельнозерновой, так как он надолго насыщает и способствует похудению. Употребление белого хлеба нужно ограничить или исключить его вовсе. Также важно соблюдать умеренность: одного ломтика (30-50 граммов) на прием пищи будет достаточно. В один из приемов пищи можно заменить гарнир хлебом.

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