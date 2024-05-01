Названо число митингов, прошедших в Нью-Йорке из-за ситуации в Газе

Около 1,1 тыс. акций протеста прошли в американском городе Нью-Йорке с октября 2023 года в связи с ситуацией в секторе Газа. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами заявил глава департамента полиции населенного пункта Эдвард Кабан, передает ТАСС.

«После террористической атаки [палестинского движения ХАМАС на Израиль] 7 октября [прошлого года] полиция Нью-Йорка отреагировала на более чем 2,4 тыс. протестов и демонстраций по всему городу», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что около 1,1 тыс. таких мероприятий были организованы из-за эскалации ближневосточного конфликта.

В конце апреля студенты Колумбийского университета, поддерживающие палестинский народ, захватили один из корпусов учебного заведения. Активисты забаррикадировались в кампусе «Гамильтон-холл», в связи с чем стражам порядка пришлось штурмовать здание.

1 мая агентство Reuters со ссылкой на мэра города Нью-Йорка Эрика Адамса сообщило, что полицейские арестовали 300 участников акции протеста в Колумбийском университете. Позже стало известно, что обвинения в отношении демонстрантов варьируются от незаконного проникновения до взлома.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп оценил работу нынешнего главы государства Джо Байдена по урегулированию ситуации с протестами.