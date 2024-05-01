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В МИД Польши раскритиковали слова Дуды о ядерном оружии

В МИД Польши раскритиковали заявление президента Дуды о ядерном оружии

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Miguel Angelo Pereira/AP

В МИД Польши заявили, что слова президента страны Анджея Дуды о ядерном оружии расстроили союзников по НАТО, вызвав у многих из них негативную реакцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях — и уточним: не польских — не говорить об этом, потому что на это пока нет шансов», — поделился министр иностранных дел Радослав Cикорский.

Он добавил, что вопрос размещения ядерного оружия является «очень сложным», и его обсуждают в группе по ядерному планированию Североатлантического альянса в условиях наивысшей секретности.

До этого сотрудник президентской канцелярии Войчех Колярский сообщил в эфире телеканала W Polsc, что первомайская встреча президента Польши Анджея Дуды и председателя правительства Дональда Туска, на которой они должны были обсудить вопрос размещения в стране американского ядерного оружия, не состоится.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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