Волгоградец проехался по трассе на большом кресле и попал на видео

В Волгограде полиция поймала мужчину, который сделал из электросамоката и кресла средство передвижения. Кадры поездки на необычном транспорте опубликовал Telegram-канал 112.

«22-летний парень катил по проспекту Ленина в центре города, сидя в мягком кресле. Ценителя комфорта догнали мотополицейские», — говорится в публикации.

Отмечается, что водителя необычного транспорта оштрафовали. Нести кресло домой ему пришлось своими силами.

До этого синяя самодвижущаяся туалетная кабинка без пассажира попала в Москве на видео. Судя по ролику, стоявшую на тротуаре туалетную кабину сильный ветер снес на проезжую часть, после чего она стала перестраиваться из ряда в ряд. Кадры были сняты недалеко от Третьего транспортного кольца.

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