Почти 40 человек вылечились от коронавируса в Москве

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За минувшие сутки 37 человек выписаны из московских больниц после прохождения лечения от коронавируса нового типа, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Москве составляет 350 человек, отметила вице-мэр.

По последним данным, в России зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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