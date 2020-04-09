Минздрав: диагноз «коронавирус» можно ставить без лабораторных подтверждений

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что специалисты могут поставить диагноз «коронавирусная инфекция» по клинической картине, то есть без лабораторного подтверждения. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия 1».

По его словам, существует характерная клиническая картина, которая помогает ставить диагноз. Министр назвал такую практику нормальной.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас настолько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина», — добавил Мурашко.

На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.

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