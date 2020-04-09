Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с коронавирусом
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению главы государства Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Уже 9 апреля тремя рейсами Ил-76 перебросят в эту страну 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.
В ведомстве отметили, что помощь оказывается после обращения руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
Ранее Минобороны России оказало помощь в борьбе с пандемией Италии и Сербии.
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