СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

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Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«По результатам изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан <...> возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид)», — сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, преступления происходили на территории области в 1942-1943 году. Так, 11-12 августа 1942 года карательными отрядами СС и СД под предлогом переселения вывезли в поселок Змиевская балка 27 тысяч мирных жителей, которых позже казнили.

Кроме того, во время оккупации в городе Шахты, нацисты регулярно проводили аресты местных горняков, а после допросов расстреливали их и сбрасывали тела в шахту. Погибли менее 3,5 тысячи человек.

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