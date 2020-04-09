Минздрав рекомендовал 6 препаратов для лечения коронавируса
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Минздрав РФ рекомендовал шесть препаратов для лечения COVID-19.
Как следует из новых методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, еще три находятся в стадии клинических испытаний.
«К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов», — говорится в документе.
Ранее Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса.