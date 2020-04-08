Пожар в доме престарелых на западе Москвы ликвидирован

Пожар в доме престарелых, расположенном на 3-й Мякининской улице в Москве устранен, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Уточняется, что в 22.13 возгорание было локализовано на площади 15 кв. м.

Как стало известно, на 1 и -1 этажах горел кабель.

«В 22.20 пожар ликвидирован», — сказали в пресс-службе главка министерства.

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