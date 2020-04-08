Мишустин: 35 тыс. россиян готовы вернуться на родину из-за рубежа

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с главами регионов уведомил, что 35 тысяч россиян заявили о готовности вернуться на родину из-за границы. Об этом сообщает сайт Кремля.

По его словам, за первые восемь часов после размещения на портале «Госуслуги» конкретной формы для граждан России, которые хотят вернуться из-за рубежа на родину, ее заполнили 35 тысяч граждан.

«Это те, кто проинформировали, что готовы вернуться», — пояснил Мишустин.

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